2º Moto Rock Fest arrecadou alimentos para as entidades

O Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento, em Vargem Grande do Sul, foi palco de um encontro de motociclistas e amantes do rock no último fim de semana. Com grande adesão de público e programação diversificada, o 2º Moto Rock Fest, realizado pelo Moto Clube Ovelhas Negras, celebrou com sucesso os 23 anos de fundação do grupo, reunindo entre 3 mil e 4 mil pessoas ao longo do evento.

A programação musical foi um dos destaques da festividade. No sábado, dia 21, sete bandas agitaram o público desde o fim da manhã até a madrugada. Subiram ao palco as bandas Parahayu, Pé na Estrada, Águas Claras, Adelayde, The Beast Experience, Sete Galo e Jack’s, que encerraram a noite com muito rock’n’roll. No domingo, dia 22, a festa continuou com apresentações de Davi Urbano, Vulgare, Holy Hits e Orfeu.

Além do entretenimento, o evento teve um forte apelo solidário. A entrada foi condicionada à doação de alimentos, leite ou fraldas geriátricas, destinados a instituições assistenciais do município. Segundo o diretor do Moto Clube Ovelhas Negras, Fabrizio Vidale, foram arrecadados aproximadamente 3 mil quilos de alimentos e cerca de 300 pacotes de fraldas. Os donativos beneficiarão a Apae, Sociedade Humanitária, Hospital de Caridade e o Grupo de Apoio à Vida (Gavi). Entre os itens mais doados, o leite foi destaque e será direcionado especialmente ao Gavi e ao Hospital.

À Gazeta de Vargem Grande, Fabrizio classificou o evento como extraordinário e ressaltou o apoio dos motociclistas e triciclistas que prestigiaram a iniciativa. O motociclista sai para este evento e gosta muito de estar presente no sábado, para relaxar, descansar, ouvir boas músicas, curtir as barracas, comida, bebida. É quando o evento bomba, principalmente à noite”, explicou o diretor.

A edição contou com o apoio da Prefeitura Municipal e a estrutura do festival incluiu praça de alimentação, área de camping e espaços para convivência entre os participantes, promovendo momentos de integração entre os fãs do motociclismo e do rock.

A organização agradeceu ao público, às entidades beneficiadas, aos parceiros, à equipe voluntária e à chamada “família Ovelhas Negras”, reforçando o compromisso do evento em unir cultura, lazer e solidariedade.