Vargem participa do JOMI e celebra conquistas da Melhor Idade

Atletas e representantes do C.C.I. “Haydeé e Antônio Longuini Neto” participaram, entre os dias 20 e 23 de junho, dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), em São João da Boa Vista. O evento é voltado para o público com mais de 60 anos e promove o esporte como forma de integração, saúde e qualidade de vida.

A abertura oficial da etapa da 4ª Região Esportiva aconteceu na sexta-feira, dia 20, no ginásio do Centro de Integração Comunitária, reunindo cerca de 2 mil atletas de diversos municípios. A delegação de Vargem Grande do Sul foi acompanhada pelas professoras Fabiana Fiorete e Marina Buffo, além da presidente do Conselho do Idoso, Isabel Pedroso Schiavo.

A cidade contou com representantes nas modalidades de atletismo A e C, dominó, buraco e truco. Os atletas vargengrandenses demonstraram empenho e espírito esportivo, alcançando destaque em duas categorias do atletismo: João Batista de Paula conquistou o 8º lugar na categoria A e José Carlos Pereira de Alcântara ficou em 5º lugar na categoria C.

Também representaram Vargem: Isabel Schiavo e Isaura Ghellere Franco Anacleto no dominó; Maria Dolores Galego Paluan e Durvalina Meneses Leal no truco. Além de competir, os participantes aproveitaram o evento para confraternizar com atletas de outras cidades, promovendo momentos de lazer e socialização.

A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, elogiou a participação da comitiva e reforçou a importância do JOMI: “É um momento especial para a Melhor Idade. Além da competição saudável, há troca de experiências, incentivo ao convívio social e novas amizades. Nosso Centro do Idoso atende mais de 250 pessoas e eventos como esse são essenciais para a valorização da terceira idade”, disse.

A presidente do Conselho do Idoso e atleta, Isabel Schiavo, também destacou a importância da participação. “Agradecemos à organização do JOMI, aos nossos atletas, torcedores, professoras, ao Departamento de Assistência Social, à primeira-dama Micaela Ribeiro e ao prefeito Celso Ribeiro pelo apoio constante”, comentou.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul