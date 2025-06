Faleceu o ex-vereador Bertoleti aos 72 anos

O ex-vereador Antônio Carlos Bertoleti, mais conhecido como Bertoleti, faleceu na sexta-feira, dia 20 de junho, aos 72 anos de idade. Bertoleti foi vereador por 5 mandatos, até dezembro de 2024, quando não foi reeleito nas eleições de outubro.

Um dos vereadores mais populares nas últimas administrações municipais, sua primeira eleição foi em 1992, pelo PMDB, quando era prefeito José Reinaldo Martins. Assumiu em 1993 e foi até 1996.

Sempre ligado à liderança do ex-prefeito José Carlos Rossi, Bertoleti foi reeleito em 1996, apoiando a então candidata Denira Rossi, cumprindo seu mandato até 2.000.

Sua terceira eleição foi em 2008, já pelo PTB, quando então passou a apoiar o ex-prefeito Celso Itaroti. Neste mandato iniciado em 2009, foi vereador até 2012. Foi novamente eleito em outubro de 2016, para o mandato até 2017/2020, quando então foi prefeito Amarildo Duzi Moraes, cumprindo seu quarto mandato. Em 2020, foi reeleito e cumpriu seu quinto mandato de 2021 a 2024, quando disputou sua última eleição, mas não foi reeleito.

Sua vida política sempre foi ligada aos bairros onde residia, como as vilas Santana e Santa Terezinha, Santa Marta e Jd. Dolores, onde residia atualmente. Era muito popular nestes bairros e fazia uma política de atendimento aos reclamos das pessoas mais humildes onde convivia. O vereador trabalhou toda a vida como oleiro, na olaria que a família tinha e se situava atrás do Recinto de Exposição.

Segundo o vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia, que com ele conviveu durante os cinco mandatos, Bertoleti era um vereador do povo. “O pessoal pedia e ele ia atrás”, lembrou Serginho. Para o ex-vereador Wilsinho Fermoselli que com ele compartilhou vários mandatos, Bertoleti era uma pessoa humilde e sincera, que procurou sempre servir a população.

Bertoleti residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Neusa Martins Bertoleti; os filhos Bianca, Renan e Bruna; os genros Salatiel e Antônio; a nora Tatiene; as netas Alice, Luiza, Victoria, Ana Clara, Mariana e Maria Elis. Deixa também os irmãos Isa, Rosa e Luís. Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade, onde foi sepultado no sábado, dia 21 de junho.

Luto oficial

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), que conviveu politicamente com Bertoleti durante todos estes anos que ele foi vereador, declarou luto oficial no município por três dias, em respeito ao seu falecimento.