Baile Anos 80/90 foi sucesso de público e beneficiou Hospital de Caridade

O baile com os grandes sucessos das décadas de 1980 e 1990, realizado no antigo Clube Vargengrandense, atraiu mais de 400 pessoas para o Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto” no último sábado, dia 21. Organizado por Gabé, que também foi responsável pela sonorização do evento, o baile teve como objetivo arrecadar fundos para o Hospital de Caridade, instituição referência na cidade no atendimento médico.

Apesar de desafios logísticos e de divulgação, o evento superou as expectativas, com uma presença expressiva do público. Gabé, o responsável pela organização, afirmou que a divulgação foi feita de forma limitada e em um período de tempo reduzido, menos de um mês antes do evento, somado à competição com a festa de Jabuticaba em Casa Branca e outros eventos do Motoclube Ovelhas Negras. “Foi pouco divulgado, foi muito em cima, e ainda fizemos pouca divulgação. Mesmo assim, conseguimos atrair um público legal, graças a Deus. O evento vendeu bastante e gerou lucro para o Hospital”, afirmou o organizador.

A arrecadação total do evento foi integralmente destinada ao Hospital de Caridade, conforme informou José Geraldo Ramazotti, interventor da instituição. Segundo Ramazotti, os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos essenciais para melhorar ainda mais o atendimento à população.

Os ingressos, vendidos a R$ 40 no segundo lote, puderam ser adquiridos em pontos tradicionais da cidade. Na portaria, os ingressos vendidos no dia do evento custaram R$ 50, caso houvesse disponibilidade de espaço. A atração musical ficou a cargo de DJ Gabé, que levou o público a reviver os clássicos das décadas de 80 e 90, garantindo a animação do evento.

Para Gabé, o evento foi uma grande realização, apesar das dificuldades. “Com mais divulgação e sem a concorrência de outros eventos, acho que o público poderia ter sido ainda maior, mas, mesmo assim, foi top. Mais de 400 pessoas marcaram presença, uma galera legal, e já estamos programando o próximo evento. Foi muito legal”, disse ele.

Fotos: Arquivo Pessoal