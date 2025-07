Casa Branca promoveu Conferência de Assistência Social

Com ampla participação de trabalhadores e usuários dos serviços socioassistenciais, Casa Branca realizou na quinta-feira, dia 26, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi marcado por reflexões importantes sobre os rumos da política pública na área, celebrações culturais e debates para a construção de propostas que fortaleçam o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O prefeito Duzão Nogueira esteve presente, acompanhado pelos secretários Serginho Oliveira (Governo), Fabiana Mendes Chagas (Saúde) e Thamires Lopes Mechilão (Desenvolvimento Social e Cidadania). Também participaram a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Tainá Andrade Polli Alonso Borges, servidores municipais e representantes da população.

Fotos: Prefeitura de Casa Branca

Na abertura, a presidente do CMAS ressaltou o empenho da administração municipal na ampliação e qualificação dos serviços de assistência social. A secretária Thamires Lopes Mechilão destacou as ações desenvolvidas para garantir o acolhimento e o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Já o prefeito Duzão reforçou o compromisso do governo com políticas públicas inclusivas, que priorizem a redução das desigualdades sociais.

O encontro também contou com uma apresentação cultural junina realizada por crianças atendidas pelos programas sociais vinculados ao CRAS, trazendo um momento de leveza e integração à conferência.

Um dos destaques da programação foi a palestra da assistente social Bianca Rodrigues, da Prefeitura de Araras (SP), que abordou o tema central da conferência: “20 anos do SUAS – construção, proteção e resistência”. A reflexão trouxe um panorama da trajetória do SUAS, os desafios enfrentados e as perspectivas futuras.

Na sequência, os participantes se reuniram em grupos para discutir os eixos temáticos da conferência, elaborando propostas que visam aprimorar as políticas públicas no município, com base nas experiências locais e nas diretrizes nacionais.