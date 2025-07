Educação e Saúde se unem em campanha contra a bronquiolite

Em uma ação conjunta para proteger as crianças da bronquiolite, doença respiratória que preocupa neste inverno, os departamentos de Educação e Saúde de Vargem Grande do Sul iniciaram visitas informativas às creches municipais. A campanha já passou por sete unidades e visa alertar pais e educadores sobre sintomas, prevenção e cuidados.

No dia 17 de junho, a Creche Geraldo Cara Rinaldi recebeu a visita das coordenadoras Rosemara Lodi (Educação) e Kátia de Cássia Faustino de Souza (Vigilância Sanitária), em mais uma ação da campanha de prevenção à bronquiolite. A iniciativa está sendo promovida em todas as creches da cidade como resposta ao aumento dos casos da doença, que tem maior gravidade em crianças com menos de dois anos de idade.

Durante a visita, a coordenadora da Vigilância Sanitária explicou detalhadamente o que é a bronquiolite, uma infecção aguda das vias respiratórias inferiores, que afeta especialmente bebês e crianças pequenas. “Os bronquíolos são muito finos e qualquer inflamação pode causar obstrução, levando a sintomas como chiado no peito, respiração acelerada e dificuldade para respirar”, explicou Kátia.

Ela reforçou que os sintomas iniciais se assemelham a um resfriado comum, com coriza, espirros, febre leve e tosse. No entanto, a evolução pode ser rápida e, por isso, a orientação é buscar atendimento médico ao notar sinais de agravamento, como esforço respiratório ou chiado persistente no peito. “Se a febre não passa ou há secreção por mais de dois dias, investigue. Pode ser até uma pneumonia”, alertou.

Kátia também destacou a importância da vacinação. “A vacina da gripe já está disponível para toda a população. Ao vacinar minha família, eu protejo a sua. Então vacine a sua para proteger a minha”, disse, lembrando que a cidade investiga um caso de morte suspeita por bronquiolite.

A prevenção inclui manter os ambientes arejados, evitar aglomerações, higienizar brinquedos e superfícies, lavar as mãos com frequência e, ao sinal de resfriado, usar máscara. “Evitem o contato de bebês com pessoas doentes. Ao tossir ou espirrar, cubra boca e nariz com lenço ou com o cotovelo”, reforçou.

A diretora da creche, Lia Cavalheiro, agradeceu a iniciativa e ressaltou o papel dos pais. “Essa parceria entre educação e saúde é essencial. A conscientização dos responsáveis e a adoção de medidas preventivas são os melhores caminhos para proteger nossas crianças.”

Rosemara Lodi destacou que a ação já percorreu sete creches e restam apenas duas a serem visitadas. “Nosso objetivo é levar informação clara e acessível aos pais, além de reforçar o compromisso com a saúde das nossas crianças.”

A campanha segue nas próximas semanas com o apoio da comunidade escolar, reforçando que a prevenção é sempre a melhor forma de cuidado.