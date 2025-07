Nilson Adão toma posse como novo presidente do Rotary Club

As dependências do Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, antigo Clube Vargengrandense, foram palco da transmissão de posse da nova diretoria do Rotary Club de Vargem Grande do Sul para o ciclo rotário 2025/26. Durante o jantar festivo realizado na terça-feira, dia 1º de julho, tomou posse como novo presidente o comerciante Nilson Adão, sócio proprietário da Menil Papelaria.

Nilson substituiu o presidente Natalino Elídio da Silva Júnior, o Júnior, proprietário da empresa Quatro Irmãos Estruturas Metálicas. Como presidente da Casa da Amizade, assumiu Ana Virgínia Malaguti Gonçalves no lugar de Márcia Guilhermoni Elídio da Silva.

O evento contou com a presença de representantes de vários clubes da região, como São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Poços de Caldas. O governador assistente Marco Antônio Gumiere participou da mesa principal, que teve também a diretora de Cultura Márcia Iared, representando o prefeito Celso Ribeiro.

Ao realizar a transmissão do cargo, o presidente Natalino disse que o fazia com gratidão, comentando que cumpriu com a missão de transformar pessoas, servir e unir. Lembrou as realizações feitas durante sua gestão e agradeceu a dedicação de todos os seus companheiros, desejando ao novo presidente Nilson, sabedoria e coragem.

O novo presidente também fez uso da palavra e agradeceu a todos, dizendo da missão difícil e ao mesmo tempo gratificante que teria pela frente. Nilson parabenizou o ‘past presidente’ Natalino e agradeceu aos membros dos clubes vizinhos que estavam prestigiando a sua posse. Falou em fortalecer o companheirismo e que estava muito feliz com a presença de dona Márcia Iared, que foi sua professora de francês.

Fez questão de anunciar a presença de um dos fundadores do Rotary de Vargem, Paulo Ribeiro e disse se sentir emocionado com a participação também do rotariano dr. Antônio Carlos Ranzani, um dos mais antigos membros do Rotary de Vargem, que se fez presente na sua posse.

Após, foi dada posse da nova presidente da Casa da Amizade, Ana Virgínia, cuja biografia foi lida pelo seu pai, o rotariano Mário Lúcio Malagutti, que já presidiu o clube por várias vezes. O ato de empossar Virgínia coube a Márcia Guilhermoni Elídio da Silva, que até então, presidiu a Casa da Amizade. Também o diretor de protocolo, José Luís dos Santos, que conduziu os trabalhos da noite, convidou o presidente para dar posse ao novo diretor do protocolo 2025/2026, Mário Lúcio Malaguti.

Após empossada a nova diretoria para o ciclo rotário 2025/26, o governador assistente Marco Antônio Gumiere, falando em nome do governador Antônio Salvador Soares do Distrito 4590, fez uso da palavra e discorreu sobre a importância dos novos sócios, de se seguir o plano de ação do Rotary, de fortalecer o clube. Fez menção ao presidente Natalino Elídio que deixava o cargo, e falou da continuidade dos trabalhos sob a nova presidência de Nilson, realçando a dedicação e o engajamento dos novos companheiros. O lema rotário para 2025/26, “Unidos para fazer o bem”, também foi lembrado pelo orador.

Biografia do novo presidente

Durante o evento, foi lida pelo protocolo, uma pequena biografia do novo presidente. Nilson Adão é membro ativo do clube desde julho de 2022, sendo muito conhecido pela sua atuação no comércio da cidade. Ele nasceu em 17 de abril de 1954, na cidade de Alvorada do Sul (PR), vindo para Vargem em 1966. Divorciado, é pai de Joice Aline e avô de Pedro Henrique e Maria Clara.

Estudou nas escolas Gilberto Giraldi, Alexandre Fleming e Dom Pedro, onde se formou técnico em contabilidade. Chegou a iniciar o curso de Direito, mas não concluiu. Começou a trabalhar ainda bem cedo, sendo seu primeiro trabalho no antigo posto fiscal e coletoria estadual. Em seguida, trabalhou durante um bom tempo na Gráfica Tatoni. Após, abriu seu próprio empreendimento na Menil Papelaria.

Conhecido pela forte atuação comunitária, Nilson é entusiasta do futebol – torcedor do Corinthians, já participou de escola de samba e ocupou diversas funções em entidades do município, como Conselho Municipal de Saúde; Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Associação Comercial e Industrial (ACI).

Também atua como tesoureiro do Hospital de Caridade e é responsável pelo Banco Ortopédico do Rotary Club desde 2023. No Rotary já ocupou os cargos de segundo tesoureiro (2023-2024) e diretor de Desenvolvimento do Quadro Associativo (2024-2025). Toda essa participação foi importante e preparou Nilson para esta nova missão.

Na recente entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande, ao ser indagado pela reportagem sobre o atual momento do clube que vai dirigir, Nilson afirmou: “Vejo o Rotary num momento importante, com foco em ações voltadas à comunidade e no apoio a entidades”. Ele destaca que o clube conta atualmente com 36 membros – entre companheiros e honorários – todos movidos pelo lema rotário “Dar de si sem pensar em si”. Segundo ele, esse espírito rotário é a base para campanhas como a da erradicação da poliomielite, apoio à Fundação Rotária e projetos locais de arrecadações que são revertidas em benefícios à comunidade e entidades.

A sucessão no Rotary é feita por consenso entre os membros, e Nilson ressalta o compromisso coletivo com o planejamento anual: “Nosso grupo é muito voluntarioso. Espero, com a ajuda de Deus e o apoio dos companheiros, cumprir todas as metas que traçamos”.

O novo mandato seguirá até 30 de junho de 2026, período durante o qual Nilson Adão promete dar continuidade às iniciativas solidárias e fortalecer o papel do Rotary Club como agente transformador em Vargem Grande do Sul.

Novo Conselho Diretor

O Conselho Diretor do Rotary Club de Vargem Grande do Sul para o ano rotário 25/26, terá a seguinte composição:

Past presidente: Natalino Elídio da Silva Júnior

Novo presidente: Nilson Adão

Conselheiro do presidente: Mário Lúcio Malaguti

Vice-presidente: Amarildo Duzi Moraes

Primeiro secretário: Donizete José Carlos Pereira

Segundo secretário: Guilherme Martins de Souza

Primeiro diretor de protocolo: Mário Lúcio Malaguti

Segundo protocolo: Clodoaldo Alves Correa

Primeiro tesoureiro: Carlos Augusto Milan

Segundo tesoureiro: Luiz Fernando Bedin

Diretor de companheirismo: Gustavo Elídio da Silva

Segundo companheirismo: Laércio Rosseto

Diretor de informação rotária: Hélio Donizete Lopes Almeida

Diretor de patrimônio: Newton César Machado

Facilitador de aprendizagem: Cláudio Jorge Macchi

Diretor de imagem pública: Lindomar Igor Brás Conceição

Diretor de Fundação Rotária: João Batista Ferreira Júnior

Diretor de projetos humanitários e eventos: Newton Cesar Machado

Diretor de administração do Clube: Natalino Elídio da Silva Júnior

Diretor de DQA (Desenvolvedor do Quadro Associativo): José Geraldo Ramazotti

Diretor oficial de intercâmbio: Karim Costa Maluf de Paula

Diretor de serviços a Juventude: José Eduardo Nicolau

Presidente da Casa da Amizade: Ana Virginia Malaguti Gonçalves

Fotos: Reportagem