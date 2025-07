Vargem inicia Copa Difusão de Basquete com vitória

A equipe sub 17 de basquete de Vargem Grande do Sul não se intimidou em sua partida de estreia pela Copa Difusão de Basquete e venceu o time da Secretaria de Esportes e Lazer de São José do Rio Pardo, no último sábado, dia 28 de junho. Mesmo com uma equipe composta por sete jogadores, os garotos de Vargem se superaram e garantiram a vitória por 45 a 44.

O técnico Joaquim Júnior destacou que o trabalho com o time sub 17, junto do professor Celso Andrade, teve início há pouco mais de um mês e que os jogadores vêm mostrando qualidade e técnica. “Ao meu ver, o time tem um grande potencial e acredito que vai dar grandes frutos”, disse. “Foi um jogo muito difícil, com várias viradas. Cada hora, um time estava na frente. Os jovens se comportaram muito bem quando estavam em desvantagem”, observou. “O final do jogo muito apertado, onde terminou em 45 para Vargem Grande do Sul e 44 para São José e até o final, os jovens demonstraram muito equilíbrio e personalidade”, avaliou o técnico.

O professor Celso Andrade também destacou o foco do time. “Mesmo jogando com apenas sete atletas e enfrentando a forte equipe de São José do Rio Pardo, conseguimos nos sobressair como equipe e controlar o jogo nos segundos finais, garantindo a vitória na estreia da equipe. Ainda faltam alguns ajustes, mas seguiremos treinando e melhorando cada dia mais. Esse é o caminho”, comentou o professor Celso.

O time de Vargem foi composto por Luís Mariano, Geovane Pereira, Heittor Theodoro, Vinicius Manzoni, João Pedro, Kayo Emillian e Theodoro Rui. Eleito destaque da partida, Luís Mariano marcou 23 pontos no confronto. “Jogar basquete hoje (sábado) foi uma experiência incrível. Desde o aquecimento, já dava pra sentir a energia do time. Entramos em quadra com muita garra, e cada ponto foi disputado com muita intensidade. O jogo foi bem equilibrado, mas conseguimos manter o foco e a união do grupo. Cada passe certo, cada cesta feita e cada defesa bem-feita mostravam como estávamos conectados”, avaliou Luís.

Apoio municipal

O time de basquete começou de maneira informal, reunindo jogadores que praticam a modalidade e incentivadores do esporte. Um desses entusiastas é o vereador Gustavo Bueno, que também joga basquete e que intercedeu junto ao Executivo Municipal o apoio para a equipe. Gustavo agradeceu a Prefeitura, o prefeito Celso Ribeiro, o Departamento de Esportes e Lazer, na pessoa do diretor de Esportes, André Leone, o apoio dado à equipe que possibilitou a participação no torneio.