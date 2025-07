Beira Rio vence estreia do Campeonato de Veteranos

O Campeonato de Veteranos 2025 teve início no último sábado, dia 28 de junho, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A rodada inaugural do torneio de futebol, que tem apoio do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, teve duas partidas, com destaque para a vitória do time vargengrandense Amigos do Beira Rio.

O primeiro jogo foi o embate entre o time Master Vargem e a equipe Master de Águas da Prata, que terminou empatado em 0 a 0. Na sequência, foi disputada a partida entre o E.C. São Marco, de São João da Boa Vista e o Amigos do Beira Rio, de Vargem Grande do Sul. O time da casa aplicou uma goleada, vencendo a equipe sanjoanense por 6 a 0.

O evento que marcou a estreia do torneio contou com a presença de autoridades locais, entre elas os vereadores Vagner Gonçalves Loiola (Bilu) e Antônio Sérgio da Silva (Serginho da Farmácia), além do prefeito de Casa Branca, Eduardo Nogueira (Duzão).