Meia maratona de São João teve mais de 1,3 mil participantes

Realizada no último domingo, dia 29 de junho, a segunda edição da Meia Maratona Unifae, preparada pela equipe Superação Eventos, contou com cerca de 1.300 atletas, que disputaram as provas de 5km, 10,5km e 21km, pelas ruas de São João da Boa Vista. De Vargem Grande do Sul, um dos participantes foi João Di Paulo, que ficou em quarto lugar na sua categoria, nos 21 km.

A largada foi feita em três etapas, com início às 7h10. Os participantes saíram de frente ao Centro Universitário e percorreram as avenidas Oscar Pirajá Martins e Durval Nicolau. A premiação ocorreu na quadra da Unifae, onde ocorreu a apresentação do grupo de pagode Três Tons.

Vencedores

Nos 5 km Feminino, a vencedora foi Dara Oliveira Santana, da equipe Superando Limites, de Guaxupé, com o tempo de 21 minutos e 33 segundos. Entre os homens, o primeiro a cruzar a linha de chegada foi Alfredo Donizetti Petreca, da Prata Runers, com o tempo de 16’56”.

Na prova dos 10 km, a vencedora foi Adriana Gomes da Silva, que fez o percurso em 44 minutos e 50 segundos, representando a equipe Esportes São João. Rafael Leôncio da Silva, da LabFit de Poços de Caldas, foi o vencedor no masculino, com o tempo de 34’25”.

Na meia maratona, com 21 km, a primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Adrielle Marchioretto Amaro, da equipe Coruja, de Jaguariúna, com o tempo de 1h32m49”. Entre os homens, o vencedor foi Júlio César Nadalete Nogueira, da equipe Atletismo, de Poços de Caldas, que correu os 21 km em 1h12m40”.

Vargem Grande

Entre os corredores de Vargem, o atleta João Di Paulo conquistou o quarto lugar na categoria 60 anos ou mais, percorrendo os 21km em 1h56m53.