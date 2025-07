Futsal de Vargem é campeão na Liga Riopardense

O time Sub 21 de futsal do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul foi o vencedor do campeonato realizado pela Liga Riopardense de Futsal.

A final foi disputada no dia 1º de julho, em São José. O time de Vargem, que tem como integrantes da comissão técnica Fábio Fontão, Rodrigo Linos e Robson Linos, venceu a equipe de Mococa em um jogo emocionante.

A equipe de Vargem foi formada pelos jogadores Lucas, Kevyn, Gabriel, Adryan, Luan, Jefferson, Erik, Duzão, Duzinho, Fabrício, Kayque, Dudu, Vinícius e João Fernando.

A vitória do time vargengrandense por 3 a 1 veio com os gols de Kayque, Duzão e Vinícius. Destaque também na defesa, com o goleiro Erik, que foi o menos vazado do campeonato.