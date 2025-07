Jeferson Favaro se apresentou em São Paulo

O vargengrandense Jeferson Favaro, morador do Jardim Dolores, se apresentou no último dia 28 de junho, da etapa finalíssima do Festival Internacional de Música da Legião da Boa Vontade (LBV). Jeferson era um dos finalistas do evento, ao lado de Nicole Rose, de Goiânia (GO), e Sara Monteiro Novo de Assis e Rachel Guarany dos Santos Fernandes, de São Gonçalo (RJ). As representantes do Rio de Janeiro foram as vencedoras, mas Jeferson se mostrou muito feliz pelo seu desempenho e contou à Gazeta de Vargem Grande que pretende seguir seu trabalho na música legionária.

Jeferson chegou à final após ter vencido a etapa Interior de São Paulo da 50° edição do Festival Internacional de Música da Legião da Boa Vontade, na categoria interpretação vocal. Após, ele participou da votação popular, concorrendo com todos os representantes do Brasil onde há Legião da Boa Vontade, ficando entre os três mais votados.

No dia 28, os finalistas se apresentaram na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, durante a conclusão do Fórum da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, que teve como tema a tese do escritor Paiva Netto “Meio Ambiente, Profecias e Reeducação Espiritual”. “Foi incrível ter participado”, contou à Gazeta sobre o evento, que foi transmitido pela Boa Vontade TV.

Apesar de não ter ficado com a primeira colocação, ele destacou a importância do festival e do trabalho junto à LBV. “Eu estou bem feliz sabe? As meninas do Rio fizeram um bom trabalho, cantaram super bem, foi merecido. Eu participei bastante, participei de um programa na TV, na sexta-feira. Houveram a apresentação de vários jovens, de diversas regiões do Brasil e até da Bolívia”, comentou.

Jeferson também adiantou seus planos para o futuro. “Vou continuar com o trabalho na música legionária, pois virão outros eventos, em Brasília, no mês de outubro tem aniversário do Templo da Boa Vontade. E várias outras atividades”, adiantou.