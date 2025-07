São Sebastião da Grama tem programação de férias

Atividades esportivas e recreativas acontecem de 7 a 18 de julho e encerram com festa no Estádio Municipal

A prefeitura municipal de São Sebastião da Grama anunciou a programação oficial de férias para o mês de julho, com atividades voltadas para crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. As ações incluem esportes, oficinas, brincadeiras e competições, com o objetivo de promover lazer, socialização e movimento durante o recesso escolar.

Para as crianças de 7 a 11 anos, a programação será realizada nas escolas municipais em datas diferentes. Na escola Ilda Anadão Rossi será nos dias 7, 11 e 16 de julho, das 9h às 11h30, na escola Sylvio da Costa Neves nos dias 9, 14 e 18 de julho, também das 9h às 11h30.

As atividades incluem futebol, dança, ping-pong, oficina de pintura, gincanas, queimada e pega-pega — tudo com acompanhamento de monitores.

Já os adolescentes de 12 a 16 anos contarão com uma programação mais intensa, no Ginásio de Esportes e Estádio Municipal, nos dias 8, 10, 12, 15 e 17 de julho, em dois períodos das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h30. As opções incluem futebol, vôlei, dança, corrida de bicicleta e competição de grau.

O encerramento das atividades será marcado por uma festa especial e entrega de medalhas, no dia 19 de julho, às 9h, no Estádio Municipal.

A Prefeitura reforça que todas as atividades são gratuitas e abertas à participação da comunidade, bastando apenas que os responsáveis realizem a inscrição diretamente nas escolas ou locais das atividades.