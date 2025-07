Itobi tem semana de conquistas, segundo prefeito Maranata

Itobi vive uma semana de conquistas importantes para o desenvolvimento do município. O prefeito Joaquim Maranata (MDB) anunciou com entusiasmo, diversas novidades que vão beneficiar a população e fortalecer a infraestrutura da cidade.

Com recursos próprios da Prefeitura, foi adquirido um novo trator para serviços de roçada leve, ampliando a capacidade de manutenção das áreas verdes. Além disso, a cidade garantiu em definitivo a posse da antiga Casa da Agricultura, um espaço que estava desativado há anos e que agora será utilizado para a implantação de um novo departamento da Prefeitura, ampliando os serviços administrativos à população.

Outra aquisição foi uma carretinha tipo furgão, destinada ao transporte de ferramentas do programa Proin, além de uma caminhonete para a Defesa Civil, reforçando a estrutura de resposta a emergências.

Ainda nesta semana, o prefeito revelou que está em fase final de negociação para a compra de uma área de 6,65 alqueires. O terreno será destinado à implantação do futuro Parque Industrial de Itobi e também à construção de novas moradias populares.

Em relação à área da educação, o prefeito destacou uma importante conquista: o município foi contemplado com R$ 4 milhões para a construção de uma creche escola. A solicitação havia sido feita em 2022 e, embora tenha sido reforçada durante uma viagem oficial a Brasília, ocasião em que o prefeito esteve com o Ministro da Educação, acompanhado da primeira-dama, Joana Maria de Carvalho, e da diretora de Educação, Rita de Cássia Gizzi, os recursos foram confirmados esta semana e são provenientes do governo estadual. “Isso não é fantástico? Estou muito feliz com essas conquistas que refletem diretamente na qualidade de vida da nossa população”, declarou o prefeito.