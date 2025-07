Sucesso na Primeira Noite do Caldo da Casa da Amizade

Aconteceu no último sábado, dia 28 de junho, no Clube Vargengrandense, a Primeira Noite do Caldo promovida pelas senhoras da Casa da Amizade de Vargem Grande do Sul. O evento reuniu mais de 200 pessoas e superou as expectativas das organizadoras. A verba arrecadada após o fechamento oficial das contas, será destinada a uma instituição da cidade, ainda a ser definida.

Na ocasião foram servidos caldo verde, caldo de mandioca com frango e caldo de feijão, sobremesa arroz doce. Os convites foram vendidos a R$ 50,00 reais e a noite foi animada pelo Márcio Rossi.

Fotos: Arquivo Pessoal