Torneio Jita Kyoei reuniu mais de 100 atletas

O último domingo, dia 29 de junho, foi de muita festa no Projeto Social Jita Kyoei de Judô. Na data, foi realizado o torneio interno Jita Kyoei de Judô, reunindo mais de 100 atletas praticantes da modalidade no Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Judocas de todos os horários e núcleos do projeto marcaram presença no evento, que teve como objetivo, integrar toda a turma, inserir os pequenos e novos praticantes nas atividades competitivas e celebrar a amizade e o desenvolvimento dentro do judô.

Todos os judocas ganharam medalhas e certificados do torneio, que contou com a presença dos senseis Marco Aurélio Lodi, Guilherme Daud Ronchi, Helder Miguel Noronha e Bruna Lasmar Puglisi. Arbitraram o certame os árbitros Lucas Gabriel da Costa dos Santos e João Gustavo Domingos.

Com a presença maciça dos pais e familiares dos judocas, o ambiente acolhedor e familiar emocionou a todos durante as lutas dedicadas de cada criança. “A maior importância do judô na vida dessas crianças é o aprendizado, a disciplina, o respeito e o desenvolvimento físico e mental de todos. Preparamos essas crianças para a vida. O judô Jita Kyoei forma campeões dentro e fora dos tatames”, comentou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pelo projeto.

Ele agradeceu ao Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul, a prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, ao prefeito Celso Ribeiro, ao diretor de Esportes, André Leone e demais apoiadores.