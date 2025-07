Na Suíça, alunos do Vitória disputam torneio de robótica

Em Genebra, na Suíça, os alunos Rafael Vidal, 13 anos e Tiago Gomes Fernandes, 13 anos, estudantes do Colégio Vitória, participam nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9 de julho, da grande final do AI for Good Global Summit 2025. Eles estão acompanhados do professor de robótica Matheus Giglio da Silva.

É uma competição global, aberta para alunos de escolas formais, de forma individual ou por equipe, disposta a projetar, construir e codificar um robô para abordar o desafio proposto de resposta a desastres no tabuleiro de jogo da competição, contribuindo para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Para saber mais sobre a importância do feito dos alunos de Vargem Grande do Sul, a reportagem do jornal pesquisou junto ao site do Aiforgood, que fala sobre a Grande Final do Desafio Juvenil de Robótica para o Bem. Um prestigioso evento de encerramento da edição 2024-2025 do desafio, realizado durante a Cúpula Global de IA para o Bem 2025, que tem a participação de equipes de mais de 20 países.

Os alunos do Colégio Vitória estão representando o Brasil na competição, que é o principal campeonato global de robótica promovido pelas Nações Unidas, visando desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial e robótica para enfrentar desafios globais. Leva o aluno a desenvolver seus robôs usando Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, ao mesmo tempo em que estimula o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe — habilidades essenciais para a próxima geração de líderes digitais.

Na entrevista que concederam à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, tanto o professor Matheus, como os alunos Rafael e Tiago comentaram sobre o curso de robótica e os campeonatos que disputaram e venceram. A entrevista pode ser acessada no canal da Gazeta no YouTube, TVgazetaVG e nas redes sociais do jornal.