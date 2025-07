Maria Clara, aluna da Escola D. Pedro II tira 10 na OBA

A aluna Maria Clara Bernardes Bovo que estuda no 9º ano da Escola D. Pedro II, foi aprovada também na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2025, com a nota máxima, 10, e está entre os alunos pré-selecionados para a fase das Seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astronáutica.

Segundo apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, os estudantes selecionados nos treinamentos de 2026 irão compor as equipes brasileiras que participarão das Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2026, a saber: XIX IOAA (International Olympiad of Astronomy and Astrophysics) e XVIII OLAA (Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica).

Serão chamados para as provas de seleção para os treinamentos os 150 melhores estudantes em ordem decrescente de média das 3 provas online. Estas provas serão divididas em uma prova teórica, uma prova observacional real e/ou de planetário e uma prova de carta celeste.

As provas de seleção para os treinamentos serão presenciais e serão realizadas em Barra do Piraí/RJ, no início de março de 2026. Após a realização das provas de seleção para os treinamentos, serão selecionados 45 estudantes para os treinamentos de 2026, visando as olimpíadas internacionais.

Em entrevista à Gazeta, a jovem estudante Maria Clara de 15 anos, disse que é a primeira vez que ela participa e, para tanto, recebeu orientações de seus professores, estudou muito, refez exercícios das questões que caíram nas olimpíadas anteriores e acertou todas as questões da olimpíada deste ano.

“Estou muito feliz, foi muito importante para mim. Agora vou me esforçar para as seletivas das olimpíadas internacionais”, afirmou a jovem que nos seus estudos, gosta de matemática e astronomia.

Além de Maria Clara da Escola D. Pedro II, segundo o site da OBA também foram selecionados para os próximos passos da olimpíada, os alunos Ana Laura Prates Rita, Larissa Gomes Gabriel, Maria Luísa Brandão Figueiredo e Olívia Valezin Melo do Colégio Externato de Vargem e o aluno Bruno Henrique Garcia, da Escola Estadual Gilberto Giraldi.