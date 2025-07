Alunos do Colégio Externato foram ouro na OBA

Quatro alunos são selecionados para as seletivas que visam as olimpíadas internacionais

Os alunos de Vargem Grande do Sul também foram bem na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). É o caso dos alunos do Colégio Externato Vargem, que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia há 12 anos, com todos os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 e todos os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2.

Além de ganharem as medalhas, quatro alunos do Externato foram selecionados para os próximos passos da olimpíada, que tem por finalidade selecionar as equipes que participarão das olimpíadas internacionais. São eles: Ana Laura Prates Rita, Larissa Gomes Gabriel, Maria Luísa Brandão Figueiredo e Olívia Valezin Melo.

Segundo a direção da escola, durante esses anos seus alunos sempre se destacaram, recebendo medalhas de ouro, prata e bronze. Esse ano, os alunos do Colégio Externato de Vargem foram contemplados com 12 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze.

Foram medalhas de ouro Tiago Galbier Filho, Murilo Wiezel Beloti Abaque Titarelli, Davi de Carvalho Valezin, Enzo Wiezel Beloti Abaque Titarelli, Isabella João Taú, Olívia Bittencourt de Lima, Camila Hypolito Dei Agnoli, Giovanna Forti Oliveira, Júlia Pólito Fontão, Larissa Gomes Gabriel, Maria Luísa Brandão Figueiredo e Olívia Valezin Melo.

Conquistaram a medalha de prata os alunos Luísa Bortoloto Alves, Angelyna de Lima Martins, Livia Sabino, Luiza de Barros Andrade, Manuela Monteiro Ribeiro, Rafaella Pereira Diniz e Ana Laura Prates Rita.

As medalhas de bronze ficaram com Lorena Trevizan Guidi, Lucas Forti Oliveira, Isabele Pereira Valim, Isadora Caio Micheletto, Giovana Varola Albuquerque, Giovani Brandão Conti Milan Filho e Larissa Maria Moura Pires.

Segundo a direção da escola, essas conquistas são motivo de grande orgulho para toda a comunidade escolar. “Celebramos não apenas os resultados, mas também o caminho trilhado com disciplina, curiosidade e paixão pelo conhecimento”, afirmou a diretora Cláudia Helena Bertolotto Della Torre, que parabenizou os alunos pela conquista.