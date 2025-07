Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

William Tadeu de Carvalho faleceu em São Paulo

Faleceu em São Paulo onde estava morando e trabalhando, William Tadeu de Carvalho, conhecido por Negão, na sexta-feira, dia 27 de junho, aos 49 anos de idade. Willian faleceu vítima de acidente de trabalho, segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande junto a família, Willian rebocava uma parede de um prédio em construção e quando foi arrumar o cinto, o mesmo arrebentou, tendo William caído de uma altura de 5 metros, do 8° andar do prédio que estava rebocando.

Segundo a família, William pretendia vir para Vargem Grande no final de semana onde participaria de uma partida de futebol do time Sambaí, onde atuaria como diretor técnico. A partida estava marcada para o domingo, dia 29, às 8h, no Clube XXI de Abril e acabou não acontecendo.

William deixou a esposa Patrícia Calado; os filhos Higor Henrique Oliveira de Carvalho e Jéssica Fernanda Oliveira de Carvalho e demais familiares.

Seu velório foi realizado na cidade de Nuporanga, onde foi sepultado.

Faleceu Roque Henrique Pereira, no dia 27 de junho, aos 79 anos de idade. Residia em São Paulo, era solteiro, deixou as irmãs Luzia e Josefa e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu no sábado, dia 28 de junho, José Francisco de Carvalho, o Kiko como era conhecido, aos 55 anos de idade. Kiko residia no Jardim Paulista, deixou a mãe Maria Aparecida de Carvalho; a esposa Marcelene Castro de Carvalho; os filhos Vinicius e Laura; irmão e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu no domingo, dia 29 de junho, Wellington Carlos Marques, o conhecido Well Marques, aos 43 anos de idade. Well foi confeiteiro; era solteiro; deixou a filha Maria Eduarda Marques; a tia Maria Helena; o primo João Pedro e muitos amigos e conhecidos que se entristeceram com sua partida. Seu sepultamento ocorreu no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu na terça-feira, dia 1º de julho, Mercedes Canato de Oliveira, aos 85 anos de idade. Mercedes era proprietária da barraca de pipoca localizada na Praça da Matriz e que segue hoje aos cuidados da filha Maria Luísa. Mercedes residia no Centro; era viúva de Antônio Batista de Oliveira; deixa as filhas Maria Luísa e Ivone; o genro José Luís; os netos Mayara e Michel e os bisnetos Richard, Gabriel e Lorena. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu nesta segunda-feira, dia 30 de junho, o cirurgião dentista Fernando Chiamenti, aos 59 anos de idade. Fernando deixa o pai Descio Clayton Chiamenti; a esposa Kau Zamora; os filhos Bernardo, Maria Júlia e Maria Fernanda; os irmãos Rodrigo e Carla; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu nesta quinta-feira, dia 3 de julho, Maria Antônia de Godoi, aos 71 anos de idade. Maria Antônia residia na Vila Santa Terezinha; era viúva de Benedito Francisco Rodrigues, o conhecido Dito Picilhano; deixa os filhos Ronaldo, Rosana e Rosemar; o genro Cleber; os netos Maria Flora, Cleiton, Nália Vitória, Amanda, Beatriz, Amanda, Luiz Davi e Jhenifer; os bisnetos Ayumi, Isabella e Tayrone; e os sobrinhos Rita, Nilda, Nino, Zete e César e demais sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu Michinobu Samoto no dia 30 de junho, aos 98 anos de idade.

Deixa os filhos José Carlos, Mírian, Herminio, Roseli e Vivian, era pai também de Eliana já falecida. Deixou ainda genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Mococa.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Laércio Mengali, no dia 21 de junho, aos 62 anos de idade. Laércio era pai do professor Willian Mengali. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Walmir Antônio Biaco – conhecido como Dito Biaco, no dia 25 de junho, aos 66 anos de idade. Foi sepultado no dia 25, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Homero Rebolla– esposo da Vicentina do Posto de Saúde, no dia 2 de julho, aos 73 anos de idade. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedito Garcia, conhecido com Dito Maria, no dia 3 de julho, aos 82 anos de idade. Foi sepultado no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.