Acidente em Vargem, comoveu divinolandenses

A morte de pai e filho moradores da cidade de Divinolândia, ocorrida no acidente na rodovia SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama, nas proximidades do trevo da empresa Fuzil, nesta segunda-feira, dia 7 de julho, comoveu os moradores da cidade vizinha.

O acidente logo após o trevo, tirou a vida de Alan Aparecido de Souza, de 22 anos, e de seu filho Pedro Henrique Cardoso de Souza, de apenas 4 anos. A mãe do menino, Beatriz Luiza Cardoso de Paula, de 25 anos, também estava no veículo e foi socorrida com ferimentos na cabeça.

Segundo informações, após ser medicada no Hospital de Caridade de Vargem, ela foi transferida via Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde-CROSS para o Hospital de São João da Boa Vista.

Ele teria chegado ao Hospital muito confusa com o choque da batida, sendo realizada uma tomografia, raio x, não apresentando nada de mais grave. Mas, devido à força do impacto, segundo o médico Guilherme Martins que a atendeu, achou melhor que ela fosse transferida para o hospital de São João e passasse pela avaliação de um neuro.

O veículo Fiat Siena conduzido por Alan seguia no sentido São Sebastião da Grama quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 4h30. Esta época do ano tem apresentado muito neblina na madrugada e a velocidade para fazer o trevo, segundo as placas instaladas, é de 40km por hora.

Alan morreu no local e seu filho Pedro Henrique, que estava na cadeirinha de segurança, chegou a ser socorrido com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de Vargem Grande do Sul. Ele completaria cinco anos na próxima quarta-feira, dia 16 de julho.

O acidente, pela sua proporção e pelo envolvimento da família também repercutiu em Vargem Grande do Sul, com centenas de pessoas se manifestando nas redes sociais, após notícia dada pela Gazeta de Vargem Grande e outros meios de comunicação.

Em Divinolândia, a comoção foi muito grande, com moradores, amigos e familiares se reunindo no Velório Municipal de Divinolândia, onde aconteceu o velório das vítimas, com o sepultamento marcado para ser realizado às 10h desta terça-feira.