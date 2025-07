Luiz Lodi Neto – Integrante da coluna Romão Gomes

Mario Poggio Jr.

Recordar da Revolução Constitucionalista, que dia 9 de julho fez 93 anos, torna necessário comentar sobre “A Coluna Invicta – Romão Gomes”, imortalizada em obra rara de autoria de Herbert Victor Levy que nela atuou, e de seus integrantes, entre os quais Luiz Lodi Neto.

Pela sua leitura aprendemos que seu sucesso foi devido a coragem de seus combatentes e da liderança do coronel Romão Gomes.

É importante destacar que grande parte de seu efetivo era composto de voluntários, sem preparo militar, limitado seis dias; combatia com “garra” e não recuava. Suas retiradas decorreram exclusivamente em obediência a ordens superiores, para cobrir outros flancos, algumas das quais contestadas pelo, então tenente-coronel. Romão Gomes; e somente parou de combater após a assinatura do armistício, também, contestado pelo tenente-coronel Romão Gomes que acreditava que a continuidade da luta levar-nos-ia à vitória, ou ao menos, garantiria condições mais favoráveis à “Causa Constitucionalista”.

Importante registrar que o vargengrandense Luiz Lodi Neto era o segundo sargento da citada Coluna, e participou de muitas batalhas.

Para rápida e curta ilustração registramos somente dois fatos, entre muitos outros confrontos: promoveu a retomada de Vargem Grande do Sul; e lutou em Águas da Prata, cuja duração do embate alcançou o período de seis dias ininterruptos, travado com a elite da Força Pública Mineira (5º Batalhão) reforçada por outras unidades e jagunços, em número algumas vezes maior que as forças constitucionalistas, e muito bem armada.

Ainda, houve a agravante da chuva que encharcou as trincheiras dos soldados Constitucionalistas, que ficaram longo período em jejum, pela impossibilidade da chegada de alimentos por causa das metralhadoras adversárias, até que receberam sanduíches e petiscos preparados pelas senhoras sanjoanenses, fato que os ajudou e elevou a moral da tropa.

Mas, a coragem dos combatentes foi recompensada e as tropas inimigas recuaram.