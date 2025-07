Polícia de Vargem prende jovem e apreende crack, cocaína, dry e maconha

Ss forças de segurança de Vargem Grande do Sul detiveram um jovem de 18 anos com porções de diferentes drogas na terça-feira, dia 8 de julho, no Jardim Dolores de Vargem Grande do Sul.

Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, policiais militares da cidade surpreenderam um rapaz de 18 anos, bastante conhecido dos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, manuseando um embrulho em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito jogou o embrulho em um terreno e tentou escapar dos policiais, seguindo pelos fundos de uma cerâmica. Dentro do embrulho os policiais encontraram duas porções de cocaína, uma porção de dry (um tipo de maconha mais potente), 20 pedras grandes de crack e 18 porções de maconha, todas já embaladas para a venda.

Após tomarem conhecimento dos fatos, os delegados de polícia Antônio Carlos Pereira Júnior e Ivan de Azevedo Lopes Júnior e um investigador, saíram a procuram do rapaz e logo em seguida o localizaram. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e após as formalidades de polícia judiciária, foi encaminhado a cadeia pública de São João da Boa Vista.