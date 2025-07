Estrada de Itobi faz mais uma vítima fatal

Quem percorre a estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul a Itobi, não faz ideia de como ela é perigosa e onde sempre acontece acidentes fatais. No último sábado, dia 5, por volta das 1h30, mais um acidente acabou por ceifar a vida de uma pessoa.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o veículo Citroen C3, trafegava na estrada vicinal Padre Gino Righetti, que liga Vargem a Itobi, quando na altura da Fazenda Santa Lúcia, o carro dirigido por uma mulher de Poços de Caldas, com idade de 36 anos, perdeu o controle da direção e acabou batendo a parte traseira do veículo contra um poste.

De tão forte que foi a batida, a condutora foi jogada fora do automóvel, vindo a ser socorrida pelo resgate da Guarda Civil Municipal de Vargem e também pelo SAMU, sendo atendida no Hospital de Caridade de Vargem, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O Boletim de Ocorrência foi feito pela Polícia Militar e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.