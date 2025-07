Mulher é flagrada com crack na Sta. Terezinha

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pela Rua Elisabete, na Vila Santa Terezinha, na tarde da sexta-feira, dia 4, quando avistou uma mulher já conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou esconder um objeto em sua mão esquerda, o que motivou a abordagem imediata pelos policiais.

Segundo o informado pela PM, durante a revista, a suspeita entregou voluntariamente um invólucro plástico contendo seis pedras de crack embaladas e prontas para a comercialização. Além das drogas, foram apreendidos um celular e R$ 14,00 em cédulas e moedas. Questionada, ela admitiu que estava praticando o tráfico de entorpecentes, informando que cada porção da droga seria vendida por R$ 10,00.

Diante da confissão e dos materiais encontrados, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Conforme os procedimentos legais, ela foi informada de seus direitos constitucionais e algemada para garantir a segurança da operação.

A equipe policial também se dirigiu à residência da detida, onde, com autorização de sua mãe, foi realizada uma busca no seu quarto. No local, foi encontrado apenas outro aparelho celular. Em seguida, a suspeita foi encaminhada para atendimento médico, onde foi emitido o laudo cautelar, e posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia Civil.

A prisão foi ratificada pela autoridade policial de plantão, e a mulher permaneceu detida à disposição da Justiça.