Tentativa de furto termina em prisão na Vila Santana

Uma equipe policial realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pela Vila Santana na manhã da sexta-feira, dia 4, em Vargem Grande do Sul, quando se deparou com uma situação de vias de fato na Rua Palmeiral, na Vila Santana. No local, o proprietário de um comércio tentava conter um indivíduo que havia acabado de tentar furtar um pacote de bolacha do estabelecimento.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito estava com um pacote de doce no bolso da blusa. Questionado, ele confessou que entrou no comércio com a intenção de cometer o furto, mas não soube explicar a origem do doce que carregava.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tentativa de furto. O suspeito teve seus direitos constitucionais informados e foi algemado para garantir a segurança de todos os envolvidos. Em seguida, foi conduzido ao Pronto Atendimento para avaliação médica, onde foi emitido laudo cautelar, e posteriormente apresentado à Delegacia de Polícia local.

A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial de plantão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. O produto do furto, o pacote de bolachas, foi devolvido ao comerciante, enquanto o doce encontrado com o indivíduo foi apreendido.