Homem é preso após fraturar o braço da ex ao golpeá-la com facão

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem que agrediu a ex-esposa com um facão, fraturando o seu braço. A vítima, que tinha medida protetiva contra o agressor, foi levada ao Hospital de Caridade de e após o atendimento, recebeu alta.

O crime aconteceu no início da noite de sexta-feira, dia 11. De acordo com o informado pela PM, a equipe de rádio patrulhamento foi designada via Centro de Operações para o atendimento de uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Ao chegarem no endereço informado, um bar na Vila Santa Terezinha, a vítima informou que estava em uma das mesas do estabelecimento e que, seu ex-marido foi até sua mesa, lhe ameaçou de morte e lhe deferiu um golpe de facão, que felizmente acabou acertando em uma caneca o qual estava segurando. Em seguida, ele usou o cabo do facão para lhe golpear o braço esquerdo, causando-lhe uma fratura.

A mulher contou aos policiais que possui medidas protetivas contra o ex-marido, que teria deixado o bar logo após a agressão. A equipe de patrulha, com o apoio de outra viatura, realizou algumas diligências, localizando o autor em um outro bar, na avenida Manoel Gomes Casaca. Com ele, os policiais encontraram um facão em sua cintura e um canivete em um dos bolsos da sua bermuda.

Ele foi perguntado a respeito da agressão, mas o homem nada disse às equipes da PM. Foi dado voz de prisão ao autor pelos crimes cometidos e ele foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA), para o exame cautelar. Já a vítima, foi levada ao Hospital de Caridade, onde ela foi medicada e expedido laudo médico cautelar, no qual foi comprovado, através de exame de raio x, a fratura no braço esquerdo. Após o atendimento, ela foi liberada.

A ocorrência apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência sobre os crimes de lesão corporal, injúria, violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. O autor foi encaminhado à cadeia pública de São João. O facão e o canivete que estavam com ele foram apreendidos.

Foto: PM