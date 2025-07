Rapaz é preso após ameaçar a mãe

Um rapaz de 21 anos foi preso pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na sexta-feira, dia 11, por violência doméstica, na Vila Esperança. Segundo o relatado pela PM, era por volta das 23h30, quando uma equipe foi acionada para o atendimento de ocorrência de violência doméstica, sendo informada de que o filho da vítima estaria alterado no local e quebrando objetos dentro da residência.

Ao se aproximar do endereço informado, a equipe deparou-se com o autor caminhando a pé pela via pública. Ele foi revistado e nada de irregular foi encontrado em sua posse. Durante a abordagem, a vítima compareceu ao local e relatou que é mãe do rapaz detido. Ela informou que minutos antes, seu filho chegou a casa aparentando sinais de que havia consumido drogas. Ao adentrar na residência, ele foi direto ao quarto e tentou retirar a televisão da casa de sua mãe, sendo impedido por ela.

Ele ficou extremamente alterado, sendo colocado para fora de casa pela própria mãe. Nesse momento, o rapaz deu um murro em um dos vidros da janela da sala, quebrando-o e, em seguida, retirou a lâmpada do bocal no quintal, quebrando-a e jogando no chão. Ele ainda teria dito que colocaria fogo na residência para matar a própria mãe. A mulher também relatou que seu celular havia desaparecido, e que acreditava que o seu filho havia subtraído.

Questionado sobre os fatos, o rapaz disse aos policiais ter fumado crack e que chegou em casa em estado de alteração, não se lembrando completamente dos acontecimentos, mas confirmando que havia subtraído o celular de sua mãe. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao PPA local para exame médico cautelar.

Em seguida, os policiais o levaram ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência pela delegada Brenda Krisley Serafim ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça (violência doméstica) e danos.