Mandado de prisão é cumprido durante patrulhamento

Na manhã da última sexta-feira, 4 de julho, durante deslocamento para atender a uma ocorrência de desinteligência em Vargem Grande do Sul, uma equipe da Polícia Militar flagrou um homem com mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu na rua Hélcio de Deus Rodrigues, no Jardim Santo Expedito, quando os policiais reconheceram o indivíduo, já conhecido da guarnição, e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o suspeito. Uma consulta aos sistemas de segurança confirmou a existência de um mandado de prisão civil expedido pela Comarca local. Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi informado de seus direitos constitucionais. Não houve resistência e também não foi necessário o uso de algemas.

Na sequência, ele foi conduzido ao Pronto Atendimento Policial (PPA), onde passou por avaliação médica e teve laudo cautelar emitido. Posteriormente, foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão lavrou o boletim de ocorrência policial e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.