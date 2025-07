Vargem recebeu kits esportivos

Vargem Grande do Sul foi contemplada com kits esportivos pelo Governo do Estado de São Paulo, os materiais foram destinados ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer. Os kits são compostos por bolas de voleibol, futebol e basquete, troféus para premiações, uniformes para treinos, entre outros.

O Diretor do departamento, André Leone, já colocou os itens à disposição para utilização nos espaços esportivos do município, de forma a beneficiar os atletas e projetos em andamento conforme programação.