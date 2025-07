Paulo Guerra disputa Desafio Brasil paralímpico

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), realiza neste domingo, dia 13, a primeira etapa do Desafio Brasil de Atletismo, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Serão 120 atletas paralímpicos participando das provas, entre eles o vargengrandense Paulo Guerra.

À Gazeta de Vargem Grande, ele disse que durante os últimos dias realizou treinamento intenso em Balneário Piçarras (SC). “Focado na minha recuperação e evolução, após um período lidando com uma tendinite no tendão patelar. Aos poucos, estou voltando com força total e mais motivado do que nunca”, afirmou o atleta que vai disputar a prova de salto em altura.

De acordo com o CPB, as duas etapas do Desafio oferecerão a última oportunidade para a obtenção do índice estabelecido como um dos critérios para a conquista da vaga para o Mundial de Nova Déli, que acontece de 27 de setembro a 5 de outubro na Índia.

“Agradeço imensamente à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, que tornou possível essa semana de preparação, acreditando no meu trabalho e no meu sonho. Também deixo meu agradecimento a todos que, de alguma forma, me apoiam e torcem por mim. Seguimos firmes, com foco, superação e gratidão”, afirmou Paulo.