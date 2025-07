Projeto Férias em Ação tem início em Grama

Teve início na segunda-feira, dia 7, o projeto Férias em Ação, promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa tem como foco oferecer momentos de lazer, esporte e aprendizado para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos durante o recesso escolar.

A abertura das atividades foi marcada por muita animação e envolvimento das crianças, com brincadeiras, gincanas, oficinas e jogos que movimentaram os primeiros grupos participantes. Segundo a organização, o projeto busca não apenas entreter, mas também estimular o convívio social, a prática esportiva e o desenvolvimento de habilidades entre os jovens.

As atividades do projeto são realizadas na Escola Municipal Professora Ilda Anadão Rossi, onde a programação segue até o dia 16 de julho, e na Escola Estadual Professor Sylvio da Costa Neves, com encerramento previsto para o dia 18 de julho.

A expectativa é de que os próximos dias sejam repletos de movimento, novas amizades e boas lembranças para a garotada. A Prefeitura de Grama destacou que o projeto é mais uma iniciativa que reafirma o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e adolescentes do município.

Fotos: Prefeitura São Sebastião da Grama