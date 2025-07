Vôlei estreia com vitória em Bragança

Os 67º Jogos Regionais da quarta região esportiva do Estado de São Paulo tiveram início na sexta-feira, dia 4, após a solenidade de abertura oficial, realizada no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa, o Posto de Monta, em Bragança Paulista. A competição conta com delegações de 48 municípios e segue até este domingo, dia 13.

Os Jogos Regionais contam com 24 modalidades, incluindo o basquete 3×3, novidade deste ano. Serão disputadas as seguintes modalidades esportivas, entre masculino e feminino: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Xadrez.

As competições ocorrem em duas categorias: sub-21 e livre. As equipes e atletas com melhor desempenho garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Nos primeiros dias de competição, Vargem Grande do Sul foi representada pela equipe de vôlei feminino, que começou muito bem no torneio, vencendo o time de São José do Rio Pardo, por dois sets a zero.