Equipe de Casa Branca fica em 3º no atletismo nos Jogos Regionais

Pelo segundo ano consecutivo, o atletismo de Casa Branca conquistou o terceiro lugar geral por equipes nos 67º Jogos Regionais, ficando à frente de grandes cidades e potências da modalidade na da quarta região esportiva do Estado de São Paulo, disputado em Bragança Paulista, se consolidando entre as grandes da competição.

O destaque individual foi o atleta Ryan Bonacini, que fez o terceiro melhor tempo na semi-Final dos 100 metros rasos, atingindo o índice necessário para se classificar para o Jogos Abertos do Interior. Também competiram pela equipe com resultados bastante positivos as atletas Letícia Pereto, Nauane Westin, Abel Luiz, Washington Rodrigo, Gadiel Oliva, Davi Saraiva, Noel Cunha, Bruno Andrade, Pietro Mattos e José Guilherme Lopes.

“Agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Duzão, e de toda equipe da Secretaria Municipal de Esportes, secretário Dinho, secretário adjunto Hernani e diretor Kadinho. Rumo ao Jogos Abertos 2025, competição que reúne somente os campeões e vices de cada prova nas oito regiões esportivas do Estado de São Paulo, além dos atletas que atingiram os índices exigidos”, afirmou Álisson Escudero, professor da equipe.