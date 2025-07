Prefeitura de Grama realiza dedetização preventiva

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama realiza entre os dias 14 e 18 de julho, uma dedetização dos bueiros e bocas de lobo em diversos pontos da cidade. A ação faz parte do cronograma de controle de pragas urbanas, com o objetivo de prevenir a proliferação de insetos, como baratas e mosquitos transmissores de doenças.

Durante o período, a população deve colaborar tomando cuidados simples, mas importantes. A principal orientação é manter os ralos internos vedados, especialmente em banheiros, cozinhas e áreas de serviço, para evitar que o produto utilizado na dedetização entre nas residências ou cause transtornos com o aparecimento de animais peçonhentos.

A dedetização será realizada por equipes especializadas, devidamente identificadas. A prefeitura de Grama pediu a compreensão dos moradores e reforça o compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população.