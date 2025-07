Cadastro para reembolso do transporte escolar se encerra terça-feira

Se encerra nesta terça-feira, dia 15 de julho, o cadastro para o reembolso do transporte escolar referente ao primeiro semestre de 2025. A Prefeitura de Vargem Grande do Sul divulgou nas últimas semanas o cronograma para o cadastro e envio de documentos do reembolso de transporte escolar. De acordo com a Lei Municipal nº 4.118/2017, o procedimento deverá ser realizado exclusivamente de forma online, por meio do Portal do Cidadão, através do link https://sistemas.vgsul.sp.gov.br/portalcidadao/.

Para solicitar o benefício, o estudante deverá preencher um requerimento diretamente no portal e anexar a documentação exigida em formato PDF ou imagem. Os documentos obrigatórios são RG e CPF (frente e verso), comprovante de residência atualizado, comprovante de matrícula na instituição de ensino, declaração de frequência referente ao período de fevereiro a junho de 2025 e as notas fiscais do transporte escolar utilizadas no mesmo período.

Segundo o informado, é importante que o comprovante de residência esteja em nome do solicitante ou do responsável. Caso contrário, será necessário apresentar uma declaração do proprietário do imóvel confirmando que o estudante reside no endereço informado. A conta bancária indicada no formulário de requerimento também deve estar em nome do aluno. Além disso, a declaração de matrícula e frequência deve estar devidamente timbrada e conter o percentual de frequência em todas as disciplinas. Não serão aceitos históricos escolares que não atendam a esses critérios.

Para facilitar o processo, a Prefeitura disponibilizou um passo a passo acessível por QR Code e também por meio do link https://drive.google.com/file/d/19f3zjw-CE5YPAlF7B6HcOIHftyaY_tql/view?usp=drive_link. O envio de todos os documentos dentro do prazo estabelecido é indispensável, já que solicitações fora do período não serão consideradas.

A medida visa dar mais agilidade, segurança e comodidade aos estudantes e responsáveis, além de garantir maior organização no processo de reembolso. A Prefeitura orienta que os solicitantes reúnam e digitalizem os documentos com antecedência para evitar imprevistos nestes últimos dias do prazo.