Em época de neblina, motoristas devem reforçar os cuidados

Preocupada com a baixa visibilidade nessa época do ano, e com a chegada do frio e tempo seco, a Renovias, concessionária responsável por diversas estradas da região, alerta os motoristas sobre os cuidados necessários ao dirigir sob influência da neblina. Folhetos com orientações para o motorista dirigir sob neblina são distribuídos em praças de pedágio da concessionária, visando levar informações e dicas de segurança.

Em caso de neblina em determinados trechos, onde a visibilidade do motorista possa ser diminuída, a concessionária recomenda a redução gradual da velocidade e manter maior distância do veículo que segue à frente. Segundo explicou, é importante não utilizar o farol alto e acionar o pisca-alerta com o veículo em movimento, além de evitar parar no acostamento. Outra dica é evitar o embaçamento dos vidros, acionando a ventilação, o ar-condicionado ou abrindo levemente as janelas. Para limpar os vidros, utilize o limpador de para-brisa, o desembaçador e evite usar as mãos.

Caso a neblina seja muito intensa e o motorista não se sinta seguro em prosseguir viagem, a recomendação é estacionar o veículo em um local seguro, distante da rodovia, e sinalizar com o pisca-alerta. De acordo com a Renovias, a incidência de neblina ocorre em poucos dias do ano e a densidade não resulta em maiores limitações ou obstruções de visão para os motoristas.

Em caso de urgência ou necessidade, a Renovias oferece a seus clientes o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) 24 horas por dia, através do número 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.