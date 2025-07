Equipe de Vargem é a 4ª melhor do mundo em torneio de robótica

A equipe vargengrandense de robótica Cyberdragons do Colégio Vitória, ficou em quarto lugar em sua categoria, durante a grande final do AI for Good Global Summit 2025, em Genebra, na Suíça, disputada entre os dias 8 e 9 de julho. A equipe que conquistou esse feito histórico para a cidade é composta pelos alunos Rafael Vidal, 13 anos e Tiago Gomes Fernandes, 13 anos, e pelo professor Matheus Giglio da Silva.

Após uma disputa acirrada envolvendo 16 equipes de outros países, o time de Vargem avançou até a semifinal, ficando em quarto lugar da categoria Júnior no torneio, uma competição global, aberta para alunos de escolas formais, de forma individual ou por equipe, disposta a projetar, construir e codificar um robô para abordar o desafio proposto de resposta a desastres no tabuleiro de jogo da competição, contribuindo para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o professor Matheus, o desafio enfrentado pelas equipes consistia em criar uma solução através de um robô que resgatasse as vítimas de um terremoto, levando-as para o hospital ou abrigo de acordo com as condições de cada uma e com cuidado. “Para isso, nossa equipe criou e programou dois robôs, para que cada um ficasse responsável por uma tarefa. Na primeira etapa de qualificação, as 8 melhores equipes pontuadas se classificaram para a etapa final de eliminatória”, explicou.

“A maior dificuldade enfrentada em campeonatos de robótica são as variações de desempenho entre os rounds, por mais que o robô está pronto e programado para funcionar na mesma pista, cada round ele pode se comportar de uma maneira e falhar, como enroscar em algum elemento na pista ou a rotação do motor dar variação por conta da roda e atrito. Na última fase de eliminatória eram duas equipes que se enfrentaram e quem adquiria a maior pontuação tinha a vitória daquele round. E é aí que o jogo pode virar”, comentou o professor.

Para ele, a participação da equipe no evento foi uma oportunidade bastante positiva. “Como sempre falo para os meninos, é uma experiência muito rica que adquirimos, poder chegar até a etapa internacional, encontrar e conhecer gente de diversos países, continentes e culturas diferentes. A troca de ideias é sempre um ponto positivo e isso pode ser visto na interação da equipe com as demais. Pudemos também compartilhar muita experiência e torcida com nossos recém amigos da equipe do Brasil de São Carlos da categoria sênior, do ensino médio, que conquistaram o primeiro lugar”, avaliou.

Próximas disputas

Encerrada a participação no mundial, a equipe vai se voltar para as competições que ainda acontecem esse ano. “Temos muito trabalho pela frente. Em 3 de agosto, membros da nossa equipe nos representarão na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, em mais uma etapa nacional da World Robot Olympiad (WRO). Além de mais campeonatos que estão para acontecer em São Paulo no segundo semestre, recentemente fomos campeões em duas modalidades e vice-campeões em duas modalidades em uma etapa estadual da FIRA que aconteceu em Santo André, fazendo com que avancemos para a etapa nacional que acontece em novembro. Nosso trabalho não para, queremos alcançar cada vez mais voos maiores”, adiantou.