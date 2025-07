Abertas as inscrições para o curso gratuito de Comunicação Empresarial

As inscrições estão abertas para o Curso de Comunicação Empresarial, oferecido pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, em parceria com o SEBRAE Aqui Municipal e o SENAI. A iniciativa busca fortalecer as habilidades comunicacionais da população, com foco no ambiente corporativo.

O curso é gratuito, possui carga horária de 40 horas e será realizado entre os dias 16 de julho e 5 de agosto de 2025. As aulas ocorrerão em dois períodos distintos: das 14h às 17h e das 18h30 às 21h30, oferecendo flexibilidade para os participantes.

A proposta do curso é desenvolver competências fundamentais para a atuação em contextos organizacionais diversos. Entre os temas abordados, estão a comunicação oral e escrita no meio empresarial, redação técnica voltada ao contexto corporativo, uso de ferramentas tecnológicas para comunicação interna e externa, e o reconhecimento dos principais aspectos da comunicação organizacional.

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Poupatempo de Vargem Grande do Sul, localizado na Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro. Os interessados devem apresentar CPF, RG, comprovante de endereço e de escolaridade.

O curso é voltado tanto para quem busca ingressar no mercado de trabalho quanto para profissionais que desejam aprimorar suas competências em comunicação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (19) 98382-4963.