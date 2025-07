Prefeitura vai liberar Av. Hermeti para confraternização na Romaria

Pelo que apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura municipal vai liberar as margens da Av. Hermeti Piochi de Oliveira este ano, para que as pessoas possam se confraternizar durante a passagem da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada no domingo, dia 27 de julho.

Um dos locais mais privilegiados para assistir a romaria, que por ela passa após deixar a Igreja de N. Sra. Aparecida e seguir rumo à Praça da Matriz, os moradores das proximidades do Jd. São Luís e também convidados, até há alguns anos atrás aproveitavam o momento para também junto com a família e amigos, fazer um churrasco e observar a passagem dos cavaleiros e animais.

Conhecida também como Beira Rio, até 2017 os moradores tomavam os espaços da avenida que eram muito disputados, cercava-os, montavam tendas, churrasqueiras, abasteciam com bebidas geladas, cadeiras e se preparavam ainda cedo, antes da romaria passar, para apreciar o evento.

Em 2017, quando o prefeito Amarildo Duzi Moraes assumiu, a prefeitura atendendo a reclamos de alguns moradores e após ouvir os órgãos de segurança, principalmente com relação à questão do excesso de consumo de bebidas e segurança do local, resolveu proibir a instalação de churrasqueiras nos locais públicos da avenida.

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 29 de julho de 2017, a prefeitura em conjunto com órgãos de segurança determinou a proibição da instalação de tendas em locais públicos, o que foi sentido diretamente na Av. Hermeti Piochi de Oliveira, onde há alguns anos muita gente armava tendas e montava churrasqueiras para acompanhar o cortejo.

Cita o jornal Gazeta que em anos anteriores, como depois do desfile parte do público ainda permanecia no local, alguns transtornos surgiram, como som alto, sujeira, abuso de álcool, entre outros fatores, o que gerava queixas dos moradores próximos à área.

Na época, a proibição total de instalações no local acabou gerando controvérsia, com algumas pessoas questionando a falta de infraestrutura na avenida, sugerindo até uma área coberta nas proximidades, pois pessoas de toda a região se deslocavam para Vargem visando assistir a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. A prefeitura possui um terreno que é uma área verde no início da avenida.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) afirmou que a prefeitura vai liberar o local para que tendas e churrasqueiras possam ser instaladas nas calçadas e nas margens do Córrego Sant’Ana. “Vai haver uma fiscalização rigorosa com horário para início e término das atividades, regras bem claras e bem divulgadas tanto pelos meios de comunicação da cidade, como também por placas a serem instaladas no local. Vamos colocar banheiros químicos e haverá acompanhamento de perto pela Guarda Civil Municipal”, disse o prefeito.

Celso ainda comentou que as medidas vão ser tomadas junto com a Comissão Organizadora da Romaria. “Nós consideramos que o desfile é composto tanto pelos cavaleiros e amazonas que desfilam, como também pelas pessoas que assistem. Queremos prestigiar os dois lados. Tem muitas pessoas que vêm de outras cidades prestigiar a romaria, além dos vargengrandenses e acabam movimentando o comércio local, merecendo um pouco mais de atenção”, comentou Celso Ribeiro.

Para o prefeito, em muitos países é comum os cidadãos participarem de eventos comemorativos, se confraternizando como faziam os moradores do Beira Rio em Vargem durante a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. “Acreditamos que estas pessoas fazem parte do evento, como um todo”, observou o prefeito.

Fotos: Arquivo Gazeta