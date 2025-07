Prefeitura abre inscrições para curso de hidráulica

Vargem Grande do Sul está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos, Artesanato com Cabaça e Hidráulica – Rede de Água. As capacitações estão sendo ofertadas pela Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho em parceria com o Departamento de Ação Social.

Os cursos visam oferecer novas oportunidades de aprendizado, geração de renda e qualificação profissional para a população.

Voltado a quem deseja explorar a criatividade e aprender técnicas artesanais sustentáveis, o curso de Artesanato com Cabaça será realizado de 15 a 18 de julho, das 8h às 17h, no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”, localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 359, no Centro.

Durante os quatro dias de curso, os participantes aprenderão a transformar a cabaça, fruto de casca rígida e versátil, em peças decorativas e utilitárias. A proposta é valorizar o artesanato regional e estimular alternativas de geração de renda.

Curso de Hidráulica – Rede de Água

Já o curso de Hidráulica – Rede de Água, voltado à formação técnica, será realizado de 16 a 19 de julho, também das 8h às 17h, no Polo da Univesp, situado na Rua São Braz, nº 200, no Jardim Santa Terezinha.

A formação abordará princípios fundamentais da hidráulica, como pressão e vazão em tubulações, dimensionamento de redes, conexões hidráulicas, leitura de projetos e demais técnicas voltadas à instalação e manutenção de sistemas de abastecimento de água. A qualificação é voltada tanto a iniciantes quanto a profissionais que buscam atualização.

Inscrições

As inscrições para ambos os cursos devem ser feitas presencialmente no Poupatempo, localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 925, no Centro, ou via WhatsApp, através do número (19) 99137-2115.

As vagas são limitadas e o critério de seleção é por ordem de inscrição. Os cursos são gratuitos e abertos a toda a população interessada.