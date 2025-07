DER está instalando radares no trevo da Fuzil

Palco de acidentes fatais ocorridos recentemente, como o que aconteceu nesta segunda-feira, dia 7 de julho, quando pai e filho perderam a vida na SP 344, km 243+500m, estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, próximo ao trevo onde está localizada a empresa Fuzil, segundo apurou o jornal Gazeta de Vargem Grande, o DER-SP está instalando radares no local com o objetivo principal de reduzir a velocidade dos veículos, visando a diminuição do número de acidentes no referido trevo.

O jornal procurou o DER-SP para saber quando os equipamentos passarão a funcionar de fato e o órgão de imprensa do Departamento de Estradas de Rodagem informou que a instalação dos radares no Lote 13, região de Rio Claro, está em andamento desde o mês de maio. “Os equipamentos estão sendo implantados por etapas e, por isso, não é possível precisar a data exata de instalação de cada um na SP 344”, disse o DER.

Explicaram que atualmente os radares passam por testes operacionais, que terão duração de até 45 dias – contados desde 1º de junho e que após essa fase, os equipamentos seguirão para o processo de homologação, que poderá levar até 60 dias adicionais e que durante esse período, não haverá autuações.

Dentre as perguntas formuladas pelo jornal, foi indagado se com a colocação do radar haverá diminuição de acidentes no local e se além do radar o DER pretende colocar mais obstáculos próximos ao trevo, como sonorizadores para que os motoristas diminuam a velocidade.

Em resposta, o DER informou que a instalação dos radares tem como principal objetivo contribuir para a redução da velocidade dos veículos, o que impacta diretamente na diminuição do número de acidentes e na gravidade das ocorrências. “O Departamento reforça seu compromisso com a segurança viária e a preservação de vidas e que no momento, não há previsão de implantação de sonorizadores ou outros dispositivos adicionais no trecho”.

Acidentes fatais ocorreram no local

A morte de pai e filho moradores da cidade de Divinolândia, ocorrida na rodovia SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama, nas proximidades do trevo da empresa Fuzil, nesta segunda-feira, dia 7 de julho, comoveu Vargem Grande do Sul e também Divinolândia, onde as vítimas moravam.

O acidente logo após o trevo, tirou a vida de Alan Aparecido de Souza, de 22 anos, e de seu filho Pedro Henrique Cardoso de Souza, de apenas 4 anos. A mãe do menino, Beatriz Luiza Cardoso de Paula, de 25 anos, também estava no veículo e foi socorrida com ferimentos na cabeça.

Segundo informações, após ser medicada no Hospital de Caridade de Vargem, ela foi transferida via Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde-CROSS para o Hospital de São João da Boa Vista, já recebeu alta e está com sua família.

Ele teria chegado ao Hospital muito confusa com o choque da batida, sendo realizada uma tomografia, raio x, não apresentando nada de mais grave. Mas, devido à força do impacto, segundo o médico Guilherme Martins que a atendeu, achou melhor que ela fosse transferida para o hospital de São João e passasse pela avaliação de um neuro.

O veículo Fiat Siena conduzido por Alan seguia no sentido São Sebastião da Grama quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 4h30. Esta época do ano tem apresentado muito neblina na madrugada e a velocidade para fazer o trevo, segundo as placas instaladas, é de 40km por hora.

Alan morreu no local e seu filho Pedro Henrique, que estava na cadeirinha de segurança, chegou a ser socorrido com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de Vargem Grande do Sul. Ele completaria cinco anos nesta quarta-feira, dia 16 de julho.

O acidente, pela sua proporção e pelo envolvimento da família repercutiu em Vargem Grande do Sul, em Divinolândia e na região, com centenas de pessoas se manifestando nas redes sociais, após notícia dada pela Gazeta de Vargem Grande e outros meios de comunicação.

Em Divinolândia, a comoção foi muito grande, com moradores, amigos e familiares se reunindo no Velório Municipal de Divinolândia, onde aconteceu o velório das vítimas, com o sepultamento de pai e filho às 10h, de terça-feira.

Dois vargengrandenses morreram no ano passado

Outro grave acidente no mesmo local aconteceu na noite de sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, resultando em duas pessoas mortas na Rodovia Lourival Lindório de Faria, a SP-344. A colisão entre um caminhão Ford Cargo e uma caminhonete Mitsubishi L200 ocorreu na altura do quilômetro 244, nas proximidades do trevo de acesso à Rodovia SP-215, na área da empresa Fuzil.

Devido à gravidade do acidente, os dois ocupantes da caminhonete morreram no local. Renan Fabiano e Maurício Caçador Filho eram moradores de Vargem Grande do Sul. Já o condutor do caminhão foi socorrido ao Hospital de Caridade de Vargem, onde foi atendido e liberado.

Outro acidente aconteceu em junho

Dois meses antes deste acidente fatal ocorrido em 2024, aconteceu no mesmo local, no dia 26 de junho, envolvendo um veículo Astra com placas de Casa Branca e um caminhão que transportava produtos da Elma Chips, com placas de São João da Boa Vista.

O acidente em frente a Fuzil aconteceu por volta das 18h30 e, felizmente, não deixou nenhuma vítima fatal. O motorista do Astra foi socorrido pelo resgate da Guarda Municipal e encaminhado ao Hospital de Caridade com ferimentos leves, enquanto o motorista do caminhão nada sofreu.

O caminhão ia sentido Vargem a São João da Boa Vista e o Astra sentido São Sebastião da Grama quando houve a colisão. A Polícia Rodoviária e a Guarda Municipal compareceram no local para auxiliar no trânsito, que logo foi liberado.