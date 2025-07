Quem sabe faz a hora, não espera acontecer!

Leandro Ribeiro Iared

Parabéns mãe pela sua história, pela sua trajetória, por tudo que representa na educação e na cultura da nossa cidade! A senhora contribuiu sem medida na mudança do patamar de Vargem e estará, pra sempre, marcada na história!

Uma guerreira que foi além de seus limites no exercício incansável de suas atribuições, buscando, alcançando e ultrapassando o que se conhece por excelência na prestação de serviços e na obtenção de resultados!

Sempre dando tudo e mais um pouco de si, sempre tirando tudo e mais um pouco de quem fez parte de sua equipe, seu grupo de trabalho ou de alunas!

A cidade vai perder? Talvez! Mas tenho certeza que os que permanecem tiveram a melhor escola do mundo para darem continuidade ao seu espetáculo, afinal ele não pode parar!

Hoje, a estrela maior que já pisou nos palcos por estas bandas sai de cena, deixando uma constelação formada e preparada para manterem, dentro e por trás do espetáculo, o legado criado e deixado pela senhora! A senhora pavimentou toda a estrada, agora é seguir pelo caminho!

Seu legado vai muito além das obras e projetos tão brilhantemente executados, ele abrange sorrisos, lágrimas, almas, auto estima, orgulho, corações vibrantes! E estas coisas não se podem registrar, não se podem medir, só puderam ser sentidas por cada um de seus alunos, colegas de trabalho, artistas do seu palco e seus familiares e amigos, e principalmente por aqueles para quem a senhora sempre fez seus espetáculos, o seu Amável e Respeitável público! E é claro, por seu filho aqui também!

Sei que não será fácil pra senhora, aliás será bem difícil, depois de décadas, deixar o trabalho! Uma vida dedicada a formar e informar não se deixa assim sem nenhuma consequência! Mas saiba que eu estou aqui para o que a senhora precisar, sempre, a qualquer momento, em qualquer situação!

É um orgulho do tamanho da sua obra ser seu filho! Te amo!