Avança troca da rede de água da Vila Santa Terezinha

Após o término da troca da antiga rede de água do Centro Expandido da cidade, prossegue em ritmo acelerado a troca das tubulações da Vila Santa Terezinha. A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou que a obra teve início em 17 de março deste ano e está sendo realizada pela empresa Renova Saneamento Ambiental de Campinas, que venceu a licitação.

Iniciada na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, a modernização do sistema de abastecimento de Vargem Grande do Sul prossegue na atual gestão e além da Vila Santa Terezinha, o próximo bairro a ser beneficiado será a Vila Polar. As antigas tubulações estão sendo trocadas por tubos de polietileno que, quando soldados, garantem a estanqueidade total da rede, impedindo o surgimento de novos vazamentos de água. O método usado também é o não destrutivo, com menor impacto possível nas ruas do bairro.

O valor total da obra que está sendo feita na Vila Santa Terezinha e depois na Vila Polar pela mesma empresa, é de R$ 8.390.000,00, recursos financiados junto ao programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento- FINISA, da Caixa Federal com prazo de pagamento de 96 parcelas, realizados na gestão de Amarildo, com aprovação da Câmara Municipal na época.

Na Vila Santa Terezinha serão trocadas 1.220 ligações de água e na Vila Polar, 1.660. A previsão é que os trabalhos da Santa Terezinha terminem em outubro deste ano. Após, a empresa começa a operar na Vila Polar, cuja previsão do início das obras é para novembro deste ano e término previsto para outubro de 2026. Ao todo serão 18 meses de trabalho, trocando cerca de 30km de canos entre rede, ramais e adutoras.

Segundo Celso Bruno, superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), no Centro todas as casas e comércio já estão recebendo água pelas novas tubulações e a rede antiga está desligada. “A empresa Cadre Engenharia Ltda ainda terá de fazer alguns ajustes para instalação de equipamentos de medição e pequenas obras complementares, mas o serviço está praticamente pronto”, afirmou.

Com relação às reclamações de falta de água no Jd. Morumbi, o superintendente disse que parte dos problemas já foram resolvidos, com a parte baixa do bairro recebendo água das novas tubulações do Centro da cidade. “Falta ainda a empresa Cadre instalar uma parte da adutora no Jd. Pacaembu para atender a parte alta do Morumbi, o que deverá acontecer dentro de pouco tempo”, disse.

Sobre a redução das perdas com as trocas já realizadas na Vila Santana e também no Centro Expandido, Celso Bruno comentou que já está refletindo na produção de água do SAE, relatando que a média antes era de produção de 15 milhões de litros por dia e agora já caiu para 12 milhões de litros. “A meta que se espera atingir é de 10 milhões de litros depois que estiverem prontas as novas redes da Vila Santa Terezinha e Vila Polar, uma economia de 33%, que refletirá na diminuição dos gastos do SAE”, afirmou.