Painel: Dep. estadual Simão Pedro do PT perde o mandato

Homenagem a Mário Poggio Jr

Mário Poggio Jr, estudioso da história de Vargem Grande do Sul e colaborador da Gazeta de Vargem Grande, recebe neste sábado, dia 12, às 10h, a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal. A honraria concedida pela Câmara foi destinada a Mário por iniciativa do vereador Paulinho da Prefeitura e aprovada pelos demais vereadores. A entrega da homenagem será realizada na Padaria Candinho.

Junta Militar

O prefeito Celso Ribeiro tomou posse no dia 2 de julho como presidente da Junta Militar de Vargem. Estavam presentes no momento, o 1° tenente Robson Luiz de Souza, os soldados Kaique Camargo Lemes de Souza, o sargento Natanael Moreira da Costa Neto, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul e a secretária da Junta Militar, Josiane Gabriel.

Dep. estadual Simão Pedro do PT perde o mandato

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) confirmou a perda do mandato do deputado em julgamento realizado no dia 3 de julho. A vaga será ocupada pela deputada Camila Godoi (PSB) e Simão torna-se primeiro suplente do PT

Atuante

Deputado atuante e com ligação com Vargem Grande, onde se tornou Cidadão Vargengrandense e destinou importantes verbas para o município, principalmente na área da saúde, o deputado perdeu a vaga após o TRE entender que os partidos Pros e PTB terem cometido fraudes eleitorais com relação à cota de gênero junto às candidaturas femininas destes partidos.

Anulados

Os votos destes partidos foram anulados e a contagem de votos válidos precisou ser refeita, interferindo na distribuição das 94 vagas da Alesp, acarretando a perda do mandato de Simão Pedro, que disse que vai recorrer da sentença.

Lamentou

Em suas redes sociais, o deputado lamentou o ocorrido e afirmou respeitar a decisão do TRE e que vai recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Afirmou que o PT não teve qualquer participação nas fraudes e que o partido prima pelo respeito às mulheres na chapa.