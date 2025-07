Oficina de Teatro promove expressão e desenvolvimento no Espaço Mais Cultura

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação Monsenhor Celestino, realiza semanalmente a Oficina de Teatro no Espaço Mais Cultura, no Jardim Paulista. As aulas acontecem todas as segundas-feiras, às 20h, sob a coordenação do professor Caca Leal.

A oficina vai além das técnicas teatrais, estimulando a criatividade, o autoconhecimento e o desenvolvimento da comunicação. Além de despertar talentos artísticos, o curso ajuda a fortalecer a confiança e a convivência em grupo.

As pessoas interessadas podem fazer suas inscrições na Associação Monsenhor Celestino, na rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, 721, Centro, ou pelo telefone (19) 3641-1717.