Gente e Fatos

Noivado de Giovana Botelho e Alana Araújo

Giovana Botelho e Alana Araújo ficaram noivas no dia 22 de junho. Giovana que é chef de cozinha e Alana que trabalha como analista de negócios, marcaram o momento no mês do orgulho LGBTQIA+. O noivado foi planejado com meses de antecedência sob o pretexto de um ensaio fotográfico, mas incluía um pedido de casamento. O que Giovana não sabia é que também seria surpreendida com o mesmo pedido. As duas ficaram noivas com duas alianças