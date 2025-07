Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Osmerildo Costa, o Nininho como era conhecido, aos 71 anos de idade, no dia 5 de julho. Residia na Cohab I; deixou a esposa Fátima; as filhas Selma, Silvana, Silmara, Suzi e Suelen; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Iolanda Mazarini de Jesus, aos 76 anos de idade, no dia 4 de julho. Residia no bairro Pedregulho; deixou os filhos Juliana, Eduardo e Roberto. Era mãe também de Carlos já falecido; deixou ainda os netos Pablo, Dauana, Cauê, Carlos e Renan; e a bisneta Maitê. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Andréia Salgueirosa de Oliveira, aos 45 anos de idade, no dia 5 de julho. Residia na Vila Santa Terezinha; era viúva de Antônio José de Oliveira; deixou o pai Edvaldo Salgueirosa; os filhos Bruna e Lucas; a neta Pietra; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Osvaldo Alves Silva, Gattus como era conhecido, aos 71 anos de idade, no dia 10 de julho. Residia no jardim Santa Luzia; deixou a esposa Maria Socorro da Silva Alves; as filhas Meriendy e Meriellen; os genros José Ricardo e Ricardo; e os netos Guilherme e Murilo. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Reginaldo Vitor, aos 53 anos de idade, no dia 11 de julho. Residia no Centro; deixou a mãe Francisca Luiza; a esposa Eliana; os filhos Reginaldo Kauê e Moniquele; os irmãos Reinaldo, Neusa, Paulo, Ricardo, Regiane, Eliana, Júnior e Marquinho; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em Casa Branca, Ademir Marcos Campacci (Dr. Ademir), no dia 11 de julho, aos 61 anos de idade. Ademir residia no centro; deixa a esposa Brasilina Jeronymo Campacci (Brasilina da Delegacia) e demais familiares. Seu velório está sendo realizado no Cemitério da Saudade, saindo neste sábado às 10h30 para a cidade de Capivari, onde será sepultado no Cemitério São João Batista.

Faleceu Rafael da Silva, aos 36 anos de idade, no dia 8 de julho. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Juliana Carvalho Felipe, aos 36 anos de idade, no dia 5 de julho. Foi sepultada no dia 6 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Hércules de Oliveira, conhecido como Leco, pai do Zé Carteiro, aos 87 anos de idade, no dia 7 de julho. Foi sepultado no dia 8 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu o Sr. Manoel Pereira de Melo, aos 93 anos de idade, no dia 9 de julho. Viúvo, deixou filhos, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 10 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Shirley Aparecida Scolari, aos 64 anos de idade, no dia 7 de julho. Foi sepultada no dia 8 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ana Maria Casimiro Soqueti, aos 65 anos de idade, no dia 9 de julho. Deixou filhos; nora; genro; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultada no dia 9, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Geralda Aparecida Cláudio dos Santos, mãe do Helinho do Kioske, aos 74 anos de idade, no dia 9 de julho. Foi sepultada no dia 10 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.