Posto São Paulo é porto seguro para Daniel Ribeiro

Com 30 anos, casado e pai de dois filhos, Daniel Ribeiro troca o conforto de casa pelas longas jornadas na estrada para garantir o sustento da família. Há três anos, durante as safras, ele deixa sua cidade Guarapuava (PR) rumo a Vargem Grande do Sul, onde trabalha no transporte de hortifrutis. Aqui, ele fica no Posto São Paulo, onde se sente seguro.

Durante quatro a seis meses por ano, o caminhão se transforma em lar para Daniel Ribeiro. Motorista há cinco anos, acompanha a safra de batata em Vargem e também transporta cebola e beterraba para a empresa TR Barbatana, que são levados até os principais centros de distribuição do país, como os Ceasas.



Na cidade, Daniel estaciona sua rotina no Posto São Paulo, na Avenida Bolonha. É ali que ele dorme, toma banho, faz refeições e compartilha histórias com colegas de estrada. “Um amigo me indicou o lugar. Foi a melhor escolha que fiz. Aqui tenho segurança, banheiros limpos, bons preços no combustível e, agora, até um supermercado em frente, o que facilitou ainda mais a nossa vida”, conta. O posto virou ponto de encontro para motoristas que compartilham mais que o destino: dividem experiências e formam laços de amizade. “Aqui não tem bagunça. É só gente trabalhadora mesmo, e isso me deixa mais tranquilo.”

Apesar de gostar da profissão, Daniel não esconde a saudade que sente da esposa e dos filhos — uma menina de 10 anos e um menino de 8. “Minha motivação é a minha família, mas a ausência deles é o que mais pesa.”

Com o Dia do Motorista se aproximando, ele deixa uma mensagem aos colegas de estrada: “Sempre se cuide e cuide dos outros. A estrada é como uma arma, a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto muito do que eu faço, e isso facilita meus dias de trabalho.” Entre carregamentos e viagens, Daniel Ribeiro segue firme, movido pelo amor à família e pela responsabilidade que carrega sobre rodas.