Na safra da batata, posto atrai caminhoneiros

Nesta época, aos finais de semana, quem passa pela Av. Antônio Bolonha pode notar a quantidade de caminhões estacionados no Posto São Paulo, de propriedade do empresário Maquis Ranzani Junior. Ele é proprietário de três postos de gasolina em Vargem, juntamente com a esposa Ana Lúcia e o filho Lucas Costa Ranzani, que já está assumindo as empresas da família.



Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Maquis deixou claro que já pensa em se aposentar e que o filho está tomando a frente dos negócios. Também é de propriedade da família, a Casa da Borracha, onde tudo começou, a Gustavo Pneus e a Auto Escola Nova Opção.

São todos ramos ligados aos veículos, que nos remete aos motoristas, principal enfoque das matérias que o jornal está fazendo para comemorar o Dia dos Motoristas, que é celebrado no dia 25 de julho.

Na atividade há mais de 30 anos, “Juninho do Posto” como Maquis é conhecido, começou suas atividades ligadas aos motoristas em 4 de outubro de 1985, quando fundou a Casa da Borracha. Depois, veio o primeiro Posto São Paulo, que é o localizado na Rua Cap. Belarmino Rodrigues Peres e, depois, foi construído o Posto São Paulo da Av. Walter Tatoni. O posto localizado na Av. Antônio Bolonha foi construído no ano 2.000.



“Os dois postos que possuímos, o da Av. Tatoni e o da Av. Antônio Bolonha têm os pátios grandes, com muito espaço, estão bem localizados e oferecemos segurança, com guardas noturnos e isso certamente atrai os caminhoneiros”, explicou Juninho.

Disse que através do bom atendimento, vai fazendo boas amizades, um motorista fala com o outro e vai se formando um círculo, cujo ponto de encontro acaba sendo nos postos de gasolina, onde todos se abastecem, cuidam dos seus veículos, olham os pneus.

Explicou que além dos motoristas de Vargem, nesta época de safra da batata, vem muito caminhoneiros de outros estados e que já estão acostumados a procurarem o Posto São Paulo para deixarem seus caminhões e carretas.

“São caminhoneiros que vêm do Paraná, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e aqui vira um ponto de encontro. Faz tempo que começamos a oferecer boas condições a eles e isso ajuda muito. Oferecemos bastante suporte, bons banheiros para banho, café. Até local para churrasco eles têm”, afirmou Juninho.